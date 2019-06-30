Премьер Канады оконфузился на G20

Интернет-пользователи активно делятся видеозаписью и обсуждают неловкую ситуацию, в которой оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как Трюдо протягивает руку сидящему рядом президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, бразильский лидер отвернулся от него, чтобы поприветствовать другого человека за столом. Трюдо, судя по всему, растерялся, опустил руку, но продолжал смотреть в спину Болсонару.

«Жалко!» – пишут интернет-пользователи.

В Сети также обратили внимание, что китайский лидер Си Цзиньпин, сидящий рядом с Трюдо, смотрит в свой телефон и также не обращает внимания на канадского премьера.

«Всем плевать», – отмечают комментаторы.

Форум «Двадцатки» проходил 28-29 июня в японской Осаке. Кроме традиционных членов G20, мероприятие посетили представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.