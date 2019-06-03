Фотосессия поволжских подростков на кресте возмутила соцсети

Двое подростков из Вольска Саратовской области провели фотосессию на поклонном кресте, установленном в окрестностях города.

Снимки, на которых забравшиеся на крест молодые люди показывают непристойные жесты, были опубликованы в социальных сетях, в том числе в городском сообществе «Подслушано в Вольске». Комментаторы в городских и областных сообществах бурно отреагировали на выходку подростков, пишет «Ридус».

«Уроды. Ноги бы им поломать», – написал один из них.

«Какого хрена залезли на крест. Захотелось полазить – залезь на столб железный, чтобы *** (током дернуло) и перехотелось лазить», – добавил другой.

Однако в Сети нашлись и те, кто счел ярость пользователей Сети чрезмерной и не соответствующей духу христианства.

«Понять не могу... Набросились на них как на кусок мяса, как будто сами все ангелами были и нимб светился, ну не искать их же из-за этого по городу, это их личное дело с Богом», – написал один из комментаторов.

Глава Вольского района Виталий Матвеев утверждает, что личности участников фотосессии уже установлены: это ученики седьмого класса одной из местных школ.

«Мотивов никаких нет – обычное хулиганство. И никаких преднамеренных действий там не было. Семьи у них нормальные. Что дальше с ними будет – не знаю, разбираемся», – рассказал Матвеев саратовскому изданию «Взгляд-инфо».