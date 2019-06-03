Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

В конкурсе на должность пресс-секретаря Украины победила журналистка Юлия Мендель, сообщили украинские СМИ.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в администрации президента сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский назначит пресс-секретарем Юлию Мендель.

Пресс-секретарь «Команды Зеленского» сообщила журналистам, что всего в конкурсе участвовали почти 4 тыс. человек, претендентов проверяли на знание украинского и английского языка.

Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. Мендель работала на нескольких украинских каналах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она также сотрудничает с американской газетой The New York Times.

Напомним, Владимир Зеленский объявил конкурс на пост пресс-секретаря, чтобы занять его, кандидату нужно знать три языка, включая украинский и английский и иметь опыт в журналистике и публичной сфере. В итоге на эту должность было подано более 3 тыс. резюме.

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