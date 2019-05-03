На должность пресс-секретаря Зеленского подали больше 3 тыс. резюме

Свыше 3 тыс. резюмы было подано на должность пресс-секретаря избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

«На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме – от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», – сообщила пресс-служба Зеленского, передают «Украинские новости».

Отмечается, что в числе кандидатов есть профессиональные журналисты, телеведущие, блогеры, студенты, пиар-менеджеры. Фамилии известных претендентов на должность пресс-секретаря штаб Зеленского не раскрывает.

100 отобранных кандидатов получат творческие задания, среди которых будет написание доклада или запись видео, оценивать работы будут эксперты команды Зеленского.

«После этого, по результатам творческого этапа, будет сформирован Топ-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский», – поясняет издание.

Напомним, Зеленский объявил конкурс на пост пресс-секретаря. Чтобы занять его, кандидату нужно знать три языка, включая украинский и английский и иметь опыт в журналистике и публичной сфере.

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