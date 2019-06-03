Первый «Зеленый марафон» прошел в Курске

Курская область по инициативе главы региона Романа Старовойта 1 июня впервые присоединилась к благотворительному проекту «Зеленый марафон «Бегущие сердца».

Принять участие в забеге можно было независимо от возраста и уровня физической подготовки. Участникам от 14 лет и старше предлагалось преодолеть дистанцию в 4,2 км – десятую часть классического марафона, детям от семи до 13 лет – 400 метров. Отдельно включили лыжероллерный забег, говорится в сообщении организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мне, как курянке и особенно как спортсмену очень приятно, что такие массовые мероприятия вызывают большой ажиотаж у жителей нашей области. Например, как «ЗаБег.РФ», когда уже за две недели закончилась квота участников. Это здорово, надеюсь, это станет нашей доброй традицией», – рассказала председатель областного спорткомитета Евгения Ламонова.

В Курске на старт вышли свыше 1 тыс. человек, в числе которых оказался и врио губернатора Курской области. Роман Старовойт пробежал дистанцию со своими помощниками. Среди мужчин первым финишировал Роман Малеев (11.11), а Кристина Угарова стала лучшей с результатом (13.19). В детской номинации семи-девяти лет победили Векшин Александр (42.2) и Куденцова Нелли (38.1), в возрастной категории 10-13 лет – Агафонов Кирилл (25.0) и Усова Мария (34.4).

«Популяризация спорта среди молодежи – одна из основ формирования здорового поколения, а это приоритетная задача не только для государства, но и общества в целом. Для Социальной платформы Фонда Росконгресс и Фонда Инносоциум, в частности, это важный вектор развития. Мы с радостью поддерживаем «Зеленый марафон», и хотелось бы особо отметить, что это не просто спортивный праздник, но еще и социальная акция, направленная на поддержку одаренных детей в области физической культуры. Мы и дальше намерены оказывать всестороннюю поддержку подобным инициативам и развивать такие направления и в рамках Фонда Росконгресс», – отметила замдиректора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.