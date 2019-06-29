В зону подтопления в сибирском городе попали более 1 тыс. домов

В результате паводка в Иркутской области в сибирском Тулуне в зону подтопления попали более 1 тыс. домов, сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

В управлении ГО и ЧС уточнили, что в настоящий момент продолжается эвакуация жителей, чьи дома попали в зону подтопления, передает ТАСС.

По последней информации, уровень воды достиг 13 метров при критической отметке в 7 метров. Более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета, в пунктах временного пребывания размещено около 250 человек.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что для помощи пострадавшим от паводка в Иркутскую область начали прибывать спасатели из Красноярска и Новосибирска.

«Спасательная операция продолжается, туда вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России, они базируются в Нижнеудинске, потому что в Тулуне нет аэродрома. Оперативную станцию создали в Нижнеудинске, соответственно, сейчас перебрасываются спасатели из Нижнеудинска, которые пребывают туда из Новосибирска, из Красноярска, их перебрасывают вертолетами», – сообщил он агентства.

В МЧС уточнили, что основную часть жителей уже сняли с крыш подтопленных домов, далее планируется обследовать территорию на лодках.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате паводка в 27 населенных пунктах оказались подтоплены почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.

Накануне наводнение в Иркутской области выгнало жителей сибирского города Тулун на крыши. По словам очевидцев, вода в течение двух часов поднялась метра на три. В пятницу днем началась эвакуация населения города.

Ранее паводок в Иркутской области привел к разрушению более десяти мостов, в результате в изоляции оказались 18 населенных пунктов.