Российский депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию

Депутат Госдумы, глава российской делегации в Международной ассамблее православия (МАП) Сергей Гаврилов прокомментировал заявление властей Грузии о том, что его больше не пустят в республику.

«Я считаю, что своим выступлением он заявляет лишь одно: что министерство внутренних дел Грузии не понимает своей меры ответственности за срыв международной конференции и обязательств в отношении дипломатов, за разрушение международного авторитета Грузии, и что оно не в состоянии исполнить свой долг как министерство… что оно становится на сторону тех самых «путчистов», которые устраивали беспорядки своим выступлением, что оно разделяет их позицию по отношению к России», – сказал Гаврилов РИА «Новости».

Он подчеркнул, что накануне визита МАП в Грузию со стороны грузинских властей не было каких-либо возражений или вопросов к российской делегации.

«Мы же со своей стороны ждем делегатов Грузии, представителей Грузии, в Москву. Мы всегда открыты для диалога. (Ждем) на международный форум по развитию парламентаризма. И готовы обсуждать все международные вопросы в открытом режиме», – пояснил российский парламентарий.

Ранее Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон «О паломничестве».

Напомним, инцидент с Гавриловым вызвал массовые протесты и обострил отношения России и Грузии. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Заседание было прервано, а затем парламент захватили радикалы.

Гаврилов рассказывал, что ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять у него документы.

Тбилиси захлестнули антироссийские акции, на фоне которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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