Глава «Нафтогаза» отреагировал на слова Миллера о транзите российского газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя Газпрома Алексея Миллера об опасности отказа от прямого газового контракта для Украины.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Газпром якобы не соблюдает контрактные обязательста. Он уточнил, что российская компания должна поставлять Киеву 5 млрд кубометров газа в год по цене на уровне рынка Германии.

«Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть Газпром не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?» – написал Витренко в Facebook.

Он также прокомментировал слова Миллера о том, что подписать новый контракт на поставки газа по европейским стандартам и на европейских условиях Украина уже не успела, «этот поезд уже ушел, этому поезду можно только посмотреть вслед».

Витренко отметил, что для того, чтобы «поезд уже уехал», «необходимо, чтобы он когда-нибудь был».

Ранее Миллер заявил, что в случае отказа Украины от прямого контракта с Россией на поставку газа, могут возникнуть проблемы с реверсом российского газа из Европы.