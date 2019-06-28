Интернет-компания откроет на Алтае пятизвездочную гостиницу

Основатели международной технологической компании 2ГИС – семья новосибирского предпринимателя Александра Сысоева – открывают отель уровня «пять звезд» в Республике Алтай.

По оценкам экспертов, инвестиции в проект составили не менее 300 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Кlever resort & spa будет использоваться компанией для собственных корпоративных нужд и оказывать услуги туристам. Планируется, что в сезон его заполняемость составит 100%. Это будет третий отель такого уровня в республике.

В 2ГИС уточнили, что отель создан на площадке базы отдыха «Солнечная долина», принадлежащей семьей Сысоевых, где компания проводила обучающие семинары и конференции.

Отмечается, что 2ГИС входит в топ-10 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Штаб-квартира находится в Новосибирске.

«Небольшой номерной фонд на 60 человек и отсутствие связи не позволяли полноценно использовать базу под потребности наших корпоративных выездов», – рассказала президент 2ГИС Вера Гармаш.

По ее словам, в результате реорганизации базы был создан отель на 160 гостей.

«Построено 12 новых домов, в том числе категории «люкс» (три одноэтажных «люкса», три двухэтажных «люкса», три секционных семейных дома). Полностью реконструирован ресторан, построены детские площадки, детский клуб, завершается строительство открытого бассейна, сделано освещение территории, ландшафтный дизайн», – добавила она.

Площадь застройки – около 4 тыс. кв. м. Окупить вложения планируется за восемь лет. По расчетам компании, в сезон с мая по сентябрь заполняемость отеля составит 100%, в межсезонье – 50%.

В правительстве Республики Алтай сообщили, что отель 2ГИС будет в регионе третьей гостиницей уровня «пять звезд». С 2016 года в республике работает отель «Алтай Resort» (78 номеров), с 2018 года – Altay Village (22 номера).

По мнению директора по туризму ООО «Сибирь-Алтай» Юлии Володиной, сегмент размещения высокого класса на Алтае представлен пока слабо, при этом спрос на такие услуги со стороны туристов есть.

За 2018 год турпоток на Алтае вырос на 3,1% – до 2,11 млн человек, а номерной фонд оценивается в 60 тысяч без учета частного сектора, предлагающего услуги краткосрочной аренды жилья, приводит данные аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Ранее сообщалось, что россияне стали выбирать отпуск внутри страны.