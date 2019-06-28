Соловьев предсказал реакцию Украины на встречу Путина и Трампа

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал состоявшуюся в пятницу на полях G20 в японской Осаке встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Встреча Путина и Трампа состоялась, несмотря на громкие заявления как американских, так и украинских чиновников, что встреча не состоится, пока украинские моряки не вернутся домой», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Представляю, какой сейчас начнется вой на Украине. Сначала Старая Европа, а теперь и лично Трамп не оправдали надежд майданной Украины», – добавил он.

Двухдневный саммит «двадцатки» открылся в пятницу в японской Осаке и продлится до 29 июня. Утром на полях саммита состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, лидеры обсуждали вопросы стратегической стабильности, а также затронули темы сирийского урегулирования и ситуации на Украине.

По словам сенатора Алексея Пушкова, встреча Путина и Трампа показала мировому сообществу, что все под контролем, что даже при очень разных представлениях о путях решения мировых кризисов Россия и США стараются не перейти ту красную черту, за которой начинается открытое военное противостояние.