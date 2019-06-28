Одну из крупнейших в Европе фабрик по производству детских смесей открыли в Вологде

Открытие первой в России фабрики завершающего цикла по производству сухих детских смесей Nestle состоялось в четверг в Вологде, ранее подобная продукция выпускалась только на заводе компании в Швейцарии.

Участие в торжественном запуске новой производственной линии принял губернатор области Олег Кувшинников, сообщается на его сайте.

«Сегодня мы открываем высокотехнологичное производство детского питания, равных которому нет ни в Вологодской области, ни в стране. Помимо создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений, компания вносит значимый вклад в укрепление экспортноориентированного статуса региона: расширяя рынок сбыта, способствует повышению узнаваемости и привлекательности и других продуктов, произведенных в Вологде, в первую очередь под брендом «Настоящий Вологодский продукт», – заявил Кувшинников.

Глава региона добавил, что реализация инвестиционных проектов – основной показатель благоприятного делового климата региона. Благодаря созданию на Вологодчине максимально комфортных условий для ведения бизнеса в прошлом году инвестиции в основной капитал предприятий достигли исторического максимума за последние шесть лет и составили порядка 150 млрд рублей, а их общий объем с 2012 года достиг почти 800 млрд рублей.

«Когда в Вологду приходит такая компания, как Nestle, мировой лидер по производству детского питания, это говорит об авторитете региона в экономическом сообществе и еще раз подтверждает, что мы ведем правильную инвестиционную и налоговую политику для привлечения таких сильных игроков мирового рынка. Поздравляю всех с этим историческим событием!» – заключил Кувшинников.

Первый камень в основание новой фабрики был заложен при участии руководства компании и губернатора в октябре 2017 года. В кратчайшие сроки был модернизирован цех, закуплено современное оборудование, увеличены площади лаборатории, построен новый склад и упаковочный центр. Объем инвестиций превысил 1,9 млрд рублей. Планируется, что фабрика будет производить не менее 12 тыс. тонн сухих детских смесей в год.

В 2019 году по итогам инвестиционного совета при губернаторе Вологодской области проект включили в перечень приоритетных с предоставлением государственной поддержки на региональном уровне, в том числе налоговых льгот. Соответствующее двухстороннее соглашение компания и правительство региона подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«Nestle успешно работает в Вологде уже более 16 лет. Новая фабрика по производству детских смесей позволит нам нарастить присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Это открывает новые возможности для локализации и развития местных поставщиков», – отметил глава Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

Пока же, несмотря на перевод в Россию основной части производства детских смесей, сырье компания по-прежнему закупает за рубежом. «Мы надеемся, что запуск фабрики станет первым шагом на пути полной локализации производства, и уже в ближайшей перспективе компания заменит импортное молоко на наше, вологодское», – отметила директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Марина Афонина.