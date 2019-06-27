Сайт Reddit ввел санкции против сторонников Трампа

Портал Reddit ограничил посещение подфорума, где общаются сторонники президента США Дональда Трампа, якобы из-за нарушения ими правил сообщества, пишут СМИ.

Reddit ввел ограничения для подфорума The_Donald, так как там, как объясняется, происходили постоянные нарушения правил использования, в том числе призывы взяться за оружие и выступить против полицейских и чиновников в штате Орегон, передает «Коммерсант».

Отмечается, что на этом подфоруме более 750 тыс. пользователей, он был создан перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Введение такого карантина спровоцировало негодование пользователей сети из числа сторонников Трампа и вызвали широкий резонанс в западных СМИ.

Reddit – социальный новостной сайт, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в Сети. Является одним из самых популярных в мире. По данным SimilarWeb, посещаемость портала достигает 1,2 млрд в месяц.