В Приморье начали выращивать «морские огурцы»

На крупнейшей трепанговой плантации Приморья в акватории бухты Новгородская Хасанского района началась реализация проекта по выращиванию трепанга (морского огурца).

«Месяц назад начались подготовительные работы. Завезены комплектующие детали из Китая. Используются деревянные конструкции. Трепанг находится в той среде, где и живет», – рассказал резидент Свободного порта Владивосток – ГК «Гиперион» Роман Витязев телеканалу ОТВ.

Трепанг – морское животное, обитающее на глубине не более 100 метров. По внешнему виду он напоминает огурец с мягкими шипами. Обычно «морской огурец» используют в кулинарии и медицине.

Данная технология по выращиванию трепанга применяется в России впервые. Так, выловленную особь помещают в макротанк – бассейн, обтянутый мелкой сетью. Там «морской огурец» получает все необходимые питательные вещества. А перед тем, как отпустить трепанг на нерест, его осматривает китайский технолог-рыбовод. Взрослые особи отправляются в море, а молодые остаются в бассейне.

«В Китае при реализации подобной технологии с одного макротанка получается 5 миллионов жизнестойкой молоди трепанга», – добавил Витязев.

Ранее выращивать марикультуру в бухте Новгородская было запрещено, так как она отнесена к особо охраняемым природным территориям, но эту проблему удалось решить благодаря Инвестиционному агентству Приморского края.

«Технология очень продвинутая. Она не ухудшает экологическое состояние. Трепанг растет в естественной среде. Никакого нарушения экологического баланса не несет», – рассказал директор агентства Дмитрий Ямщиков.

Уточняется, что, если эксперимент пройдет успешно, то компания начнет строительство завода по производству и глубокой переработке трепанга.