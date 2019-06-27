В Амурской области пенсионерам помогут добраться до больниц

В Амурской области решили создать службу «Мобильная бригада», для которой купят 10 автомобилей с электроподъемниками для инвалидной коляски. Таким образом в регионе помогут пенсионерам и людям с инвалидностью добираться в медучреждения.

В каждом автомобиле будет восемь пассажирских мест и место для перевозки инвалида-колясочника. Также машины оснащены электроподъемником для колясок и кондиционером. Для реализации программы потребуется около 17,6 млн рублей, их выделят из федерального бюджета, передает «Амур.инфо».

Отмечается, что машины будут распределены между северными и южными районами Приамурья, а их поставка ожидается в конце июля.

«В настоящее время в регионе живет около 250 тыс. пожилых людей, из них более 30 тысяч живут в сельской местности, и им, несомненно, необходима поддержка. Особенно она нужна жителям села, которым сложно передвигаться. Покупка автотранспорта поспособствует улучшению здоровья пожилых людей, что, в свою очередь, позволит увеличить продолжительность их жизни. Забота о старшем поколении – приоритет для области», – сказала министр социальной защиты населения Наталья Киселева.

Министерство соцзащиты населения региона также отметило, что закупка автомобилей предусмотрена в рамках регионального проекта «Старшее поколение», направленного на формирование комфортных условий жизни граждан пожилого возраста.

На его реализацию до 2024 года выделено около 147 млн рублей, 137 из которых выделяется из федерального бюджета.