Каспаров обматерил МИД Германии после решения в ПАСЕ

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров нецензурно высказался в адрес МИД Германии, поприветствовавшего возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Шахматист перепостил сообщение МИД Германии о том, что министр иностранных дел этой страны приветствует восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ. «Это хорошая новость для российского гражданского общества», – заявили в МИД Германии.

«От имени российского гражданского общества, которое вынуждено жить за границей, пошли вы на ***», – написал Каспаров в Twitter, выразив мнение, что возвращение России в ПАСЕ «усугубит ситуацию».

Отметим, что это не первые негативные выпады Каспарова в адрес России. Так, в прошлом году Каспаров призывал иностранных политиков бойкотировать ЧМ в России. Он также поздравил хорватов с победой над россиянами.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ. Также она заявила о демарше еще шести стран, хотя Словакия на самом деле не ставила под сомнение решение Ассамблеи.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия победила в ПАСЕ.