Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал иностранных политиков к бойкоту ЧМ-2018 в России.

«Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России», – передает слова бывшего чемпиона газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, ранее первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал заявления о возможном бойкоте ЧМ-2018 некоторыми странами из-за возможного «российского следа» в деле Скрипаля, отметив, что спорт должен быть вне политики не только на словах, но и на деле.

Представитель ЕК Мина Андреева не подтвердила слухи о бойкоте Еврокомиссией чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Австралия, также отказалась бойкотировать турнир.