Захарова посмеялась над уходом делегации Украины из ПАСЕ

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Захарова посмеялась над уходом делегации Украины из ПАСЕ

               27 июня 2019, 09:37
            Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати  •
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            Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление украинской делегации о том, что она покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после решения ПАСЕ полностью восстановить права российской делегации.

            «У меня вопрос к Евгению Попову: а что же будет делать Ольга Скабеева в кулуарах Ассамблеи без своих друзей?» – написала Захарова в Facebook.

            Супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева являются тележурналистами, они ведут программу «60 минут» на канале «Россия 1».

            В январе в ПАСЕ произошел скандал с участием украинского журналиста Сергея Сидеренко и представителя украинской делегации Борислава Березы, которые толкали Скабееву, чтобы не позволить ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Позднее Береза снова оскорбил Скабееву.

            Напомним, украинские делегаты попытались затормозить возвращение России в Совет Европы, для чего предложили более 200 поправок к соответствующей резолюции. Однако в среду ПАСЕ признала поправки неприемлемыми и полностью вернула полномочия российской делегации. После этого украинская делегация объявила, что покидает ПАСЕ.

            Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику у руководства Украины.


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