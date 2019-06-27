Захарова посмеялась над уходом делегации Украины из ПАСЕ

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление украинской делегации о том, что она покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после решения ПАСЕ полностью восстановить права российской делегации.

«У меня вопрос к Евгению Попову: а что же будет делать Ольга Скабеева в кулуарах Ассамблеи без своих друзей?» – написала Захарова в Facebook.

Супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева являются тележурналистами, они ведут программу «60 минут» на канале «Россия 1».

В январе в ПАСЕ произошел скандал с участием украинского журналиста Сергея Сидеренко и представителя украинской делегации Борислава Березы, которые толкали Скабееву, чтобы не позволить ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Позднее Береза снова оскорбил Скабееву.

Напомним, украинские делегаты попытались затормозить возвращение России в Совет Европы, для чего предложили более 200 поправок к соответствующей резолюции. Однако в среду ПАСЕ признала поправки неприемлемыми и полностью вернула полномочия российской делегации. После этого украинская делегация объявила, что покидает ПАСЕ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику у руководства Украины.