Нефть подешевела после роста в среду

Котировки нефти умеренно снижаются утром в четверг после значительного роста в среду на данных о рекордном с 2016 года падении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне 66,24 доллара за баррель, это на 25 центов ниже уровня закрытия торгов среды.

Августовские фьючерсы на WTI к этому же часу на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже торговались у 59,11 доллара за баррель, это на 27 центов ниже уровня закрытия среды, передает «Интерфакс».

Обе марки в среду обновили рекордные значения с 30 мая.

Котировки росли на отчете минэнерго США, которое сообщило, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 12,79 млн баррелей, это рекордное изменение с сентября 2016 года. До того Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.