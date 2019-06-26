Депутат Лебедев назвал решение ПАСЕ «большим шагом в улучшении отношений c Европой»

Зампредседателя Госдумы и член вновь сформированной российской делегации в ПАСЕ Игорь Лебедев в комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что на пути улучшения отношений между Россией и Европой сделан большой шаг.

«Я считаю, что это огромный положительный шаг в улучшении отношений между Россией и Европой», – сказал Лебедев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в ПАСЕ очень долго думали, «но все-таки трезвомыслящее большинство приняло правильное решение». Зампредседателя Госдумы отметил, что среди стран, поддерживающих решение об отмене санкций и о возвращении российской делегации, 90% являлись европейскими государствами.

«Не считая те, которые оголтело выступают против нашей страны, и не то что на протяжении пяти лет, а на протяжении всех лет со времен образования этой организации: Украина, Грузия, Эстония, Польша... Они все выступали против нас, и мне кажется, ничто не изменит их отношение к нашему государству», – уверен Лебедев.

«К тому же по разговору с членами делегации, которые находятся сейчас непосредственно в Страсбурге, я могу сказать: складывается впечатление, что европейцы устали от риторики, которую принимает украинская делегация в своих односторонних, однобоких и бездоказательных обвинениях в адрес России. Любое выступление представителей Украины заключается только в одном: Россия виновата, Россию наказать. От этого устали все, и я считаю, что ПАСЕ своим голосованием сегодня и в понедельник окончательно дала понять украинской стороне, что изменение их курса по отношению к России неверное и им больше нечего ловить, в том числе и в Европе», – добавил член российской делегации в ПАСЕ.

Он отметил, что Украина не добилась ничего, кроме безвизового режима с Европой: «в ЕС их так никто и не взял, и в НАТО их так никто и не примет».

«В любом случае это большая победа нашего государства. Теперь надо поднимать и развивать отношения с Парламентской ассамблеей и, я думаю, что следующим шагом уже будет не только улучшение отношений, но и постановка вопроса о возможности снятия взаимных санкций. Все уже понимают, что Европе без России и России без Европы жить очень тяжело», – резюмировал Лебедев.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме.