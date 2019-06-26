В Крыму вручили гранты на проекты молодых деятелей театра

В Крыму прошла седьмая смена форума «Таврида 5.0», посвященная Году театра в России. На ней собрались более 400 драматургов, режиссеров, актеров и писателей со всей России.

В открытии смены принимали участие вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В тот же день состоялась мотивационная сессия «Россия – страна возможностей» с участием членов оргкомитета по проведению Года театра в РФ, а также музыкантов, блогеров, режиссеров и актеров, в том числе ректора Академии балета им. Вагановой Николая Цискаридзе.

«Таврида» – удивительное место, сюда попадают самые креативные и талантливые, я надеюсь, что здесь сидят люди, которые будут определять будущее нашего российского искусства. У вас есть несколько преимуществ, вы пришли в отрасль, которая в России традиционно сильна. Мы очень конкурентны, и это дает вам преимущество, но оно должно быть реализовано, нужно каждый день думать, творить, не бояться, не стесняться, выражать то, что вы задумали, тогда у вас будет успех», – сказала Голодец на открытии смены.

Победители грантового конкурса стали известны 25 июня, в завершающий день смены. Средства на реализацию театральных проектов общей суммой 9 млн рублей распределены между 22 участниками форума.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида–АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Площадкой для арт-кластера стала бухта Капсель под Судаком.