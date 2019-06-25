Впервые сразу два российских ресторана попали в топ-20 лучших в мире

Впервые в истории сразу два российских ресторана попали в двадцатку лучших ресторанов мира в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.

Церемония объявления 50 лучших ресторанов мира состоялась в Сингапуре. В первую двадцатку рейтинга впервые попали сразу два ресторана России: московские White Rabbit (13 место) и Twins Garden (19 место), пишут «Ведомости».

Отмечается, что эти позиции для обоих ресторанов стали улучшением результатов прошлого года. White Rabbit поднялся в рейтинге на два пункта, а Twins Garden – на целых 53 пункта.

White Rabbit впервые попал в топ-50 ресторанов мира в 2015 году, когда стартовал с 23 места. А Twins Garden впервые оказался в расширенном списке в 2018 году, тогда он попал на 72 строку рейтинга. При этом в 2016 году в топе оказался прежний ресторан тех же владельцев Twins.

На первом месте списка оказался ресторан Mirazur из французского Ментона, чей шеф и совладелец Мауро Колагреко в этом году получил третью звезду Michelin. Второе место занял ресторан Noma из Копенгагена (Дания), а третье – испанский Asador Etxebarri.

Также организаторы неделей раньше опубликовали расширенный топ списка, в который попали еще три российских ресторана: столичный Selfie (65 место) и петербургские Harvest (92 место) и «Кококо» (104 место).