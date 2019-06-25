ДНР сбила украинский беспилотник

Военнослужащие ДНР сбили беспилотник украинской армии, который корректировал артиллерийский огонь по жилым районам, заявил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Народная милиция силами подразделения ПВО сбила вражеский БПЛА, осуществлявший наведение артиллерии 30-й бригады по жилым районам республики», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

По утверждению Басурина, беспилотник использовался украинским силовикам для корректировки огня при обстреле Горловки 23 июня. Тогда были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Отметим, что украинские силовики в последнее время провели несколько массированных обстрелов территории ДНР.