Кадыров похвалил Евкурова за «волевое решение»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение об отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, назвав его мужественным и волевым человеком.

«Юнус-Бек Евкуров показал, что является мужественным человеком, когда вернулся в строй после совершенного против него теракта и сильных ранений. Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своем намерении оставить пост Главы Ингушетии», – написал Кадыров в своем «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что это «ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния», а, напротив, «признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии».

Кадыров выразил уверенность, что Евкуров «еще многие десятилетия будет полезен Родине».

Евкуров, который возглавлял Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении уйти в отставку в понедельник. Решение он объяснил разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

В Кремле заявили, что просьба Евкурова не стала неожиданностью, отметив, что его обращение будет «своевременно рассмотрено».

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Ингушетия благодарна Евкурову.