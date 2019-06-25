Топ-менеджеры «Аэрофлота» наказаны из-за катастрофы «Суперджета»

В связи с катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево топ-менеджеры «Аэрофлота» лишатся годовых премий, сообщил на годовом собрании акционеров компании гендиректор Виталий Савельев.

«В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее, мы, топ-менеджмент, никаких премий, ничего получать не будем, это в соответствии с теми документами которые для нас установлены», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек.