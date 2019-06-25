Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

«Сообщаю, что во время вчерашнего голосования мой голос из-за технических причин был засчитан как «против», а не «за». В связи с этим я сегодня выступил с заявлением во время пленарного заседания ПАСЕ, оно приобщено к протоколу заседания», – передает его слова Рубиняна РИА «Новости».

Он добавил, что от имени делегации Армении уже приветствовал вернувшуюся в ПАСЕ российскую делегацию во главе с руководителем Петром Толстым.

«Был рад также встретить нашего коллегу из парламента России Леонида Калашникова, который также является членом делегации», – отметил Рубинян.

По его словам, никаких проблем с российскими коллегами не возникло вопреки «зловещим предсказаниям».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле позитивно оценивают принятие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении прав российской делегации.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации, вопрос будет рассмотрен специальной комиссией во второй половине дня в среду.

Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию.