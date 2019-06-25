Песков сказал, как расценивать возвращение российской делегации в ПАСЕ

В Кремле позитивно оценивают принятие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении прав российской делегации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев – это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

По его словам, «речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации».

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия во второй половине дня в среду.

Тем временем украинская делегация во вторник покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы, но пообещала вернуться, чтобы проголосовать за наложение санкций на Россию.