Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «позорным» принятие резолюции о возвращении России в ПАСЕ.

Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».

Она добавила, что «ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла».

Запись сопровождается хэштегами «Крым» и «Война на востоке Украины». В комментариях украинские пользователи благодарят Кальюлайд за поддержку.

Ранее стало известно, что делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ.

До этого глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в Ассамблее.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия во второй половине дня в среду.