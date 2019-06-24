Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора*» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олеега Газманова «Офицеры, россияне».

Супруга одного из военных выложила в социальных сетях кадры с выпускного, на которых видно танцующих выпускников. Стерненко на своей странице в Facebook назвал поведение военных «позором и стыдом».

«Молодые лейтенанты Национальной гвардии отметили выпуск из харьковской академии пьянкой и танцами под песню «Офицеры, россияне». 2019 год. Интересно, они продолжат после этого нести службу? Будут получать оружие и командовать солдатами?» – написал радикал.

Он выразил надежду, что эту ситуацию так просто никто не оставит, а выпускников уволят.

Многие комментаторы поддержали Стерненко, оставив под постом агрессивные комментарии в отношении военных. Впрочем, нашлись и те, кто считает, что танцы под российскую песню во время неформальной части выпускного не являются предательством.