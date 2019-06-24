Доренко нашли замену на радиостанции «Говорит Москва»

Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист Роман Бабаян, он заменит на этом посту умершего 9 мая Сергея Доренко.

«Друзья, хочу сообщить, что я действительно с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», – написал Бабаян в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Доренко сделал станцию «Говорит Москва» «самым ярким радио страны».

«Принимать этот пост после ухода Сергея – отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», – написал он.

Главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Причиной оказался разрыв аорты. Журналисту было 59 лет.