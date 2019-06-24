Политолог: Матвиенко вместе с Бегловым будет способствовать развитию Санкт-Петербурга

«Для Валентины Ивановны Петербург – это родной город, и она будет способствовать его развитию вместе с Александром Бегловым», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко остаться сенатором от Северной столицы в случае его победы на выборах.

«Это очень правильная инициатива, потому что Валентина Ивановна долгое время руководила Санкт-Петербургом, и при ней город сделал первый рывок после долгого периода спада. Он превратился в настоящую Северную Столицу, обновил фасады, обновил перспективы, стал одним из самых популярных туристических направлений», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт отметил, что для Валентины Матвиенко город на берегах Невы – это родной дом, и она будет способствовать его развитию вместе с Александром Бегловым.

«Матвиенко является государственным политиком первой категории и высоко оценивает программу Беглова, считая ее амбициозной, но вполне реалистичной. Как раз такой, какая необходима для такого города как Санкт-Петербург. И конечно для реализации такой программы нужна команда лоббистов. А кто может быть лучшим лоббистом, чем председатель Совета Федерации? Еще и поэтому это очень верный выбор со стороны Александра Беглова», – резюмировал Павел Данилин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко остаться сенатором от исполнительной власти Северной столицы в случае его победы на выборах. Матвиенко ответила согласием.

Валентина Матвиенко в 2003–2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Была переизбрана председателем Совета Федерации в октябре 2014 года.

1 июня Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать порядка 76 тыс. подписей поддержки от жителей города. На прошлой неделе в штабе Беглова сообщили, что сбор подписей почти завершен.