Дружба кота и утенка очаровала пользователей Сети

Пользователей Сети очаровала удивительная дружба британского кота и утенка, живущих в Китае.

На видео, снятом в городе Сяогань китайской провинции Хубэй, можно увидеть, как годовалый кот обнимает своего крошечного друга- утенка. Несмотря на недовольные выражение на мордочке кота очевидно, что усатый заботится о птенце, и эта удивительная привязанность взаимна.

На другом видео можно заметить, как утенок вытягивающего шею, чтобы «поцеловать» кота и привлечь его внимание.

По словам хозяйки утенка и кота, отношения питомцев начались после того, как она принесла утенка домой месяц назад. Теперь они – лучшие друзья, пишет Daily Mail.