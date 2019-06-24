В водопроводе на Сахалине нашли возбудитель гепатита А

В двух пробах воды из четырех в городе Оха на севере Сахалина обнаружен вирус гепатита А, была госпитализирована семья из трех человек, сообщил глава муниципального образования Сергей Гусев.

«Вирус гепатита А обнаружен в пробах воды в многоквартирном доме на ул. Дзержинского и из крана в туалете городского бассейна «Дельфин». В самой чаше вода оказалась чистой», – цитирует Гусева РИА «Новости».

Глава города отметил, что в ночь на вторник городской водопровод промоют водой с повышенным содержанием хлора. Количество жителей Охи составляет более 20 тыс. человек, население предупреждено, они сделали суточный запас воды.

«Использовать воду для приготовления пищи охинцы смогут со второй половины вторника после промывки труб. До этого ее можно использовать только в технических целях», – пояснил Гусев.

Также он сообщил, что в город поступило порядка 800 доз вакцины, которую получили 400 детей дошкольного возраста. Оставшиеся дозы получат сотрудники коммунальных служб.

«С гепатитом А госпитализирована семья из трех человек. Они проживают в многоквартирном доме на ул. Дзержинского. Их состояние специалисты Охинской ЦРБ оценивают как удовлетворительное. У 67 соседей по дому взяты анализы, но наличие возбудителя болезни у них не подтвердилось», – заключил Гусев.

В декабре 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал о заражении 26 онкобольных детей гепатитом С, все они лечились в одном медучреждении.