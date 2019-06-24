Умер актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов ушел из жизни в возрасте 59 лет, об этом сообщил режиссер-документалист Виталий Манский.

«Не стало Андрея Харитонова. (...) Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», – написал Манский на своей странице в Facebook.

Харитонов боролся с онкологическим заболеванием.

Наиболее известной его работой в кино стала роль Артура Бертона в фильме «Овод» (1980) режиссера Николая Мащенко. Как отметил Манский, после этого фильма Харитонов «стал настоящей звездой». «А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым», – добавил он.

Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина.

Актера похоронят на его родине в Киеве. Дата похорон не уточняется.

Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).