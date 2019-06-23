Член украинского нацбатальона пожаловался на гомофобов в армии

Среди 30 украинских военнослужащих-геев, которые прошли колонной на ЛГБТ-марше в Киеве, был член нацбатальона «Донбасс» Виктор Пилипенко, который пожаловался на гомофобов в армии.

По его словам, в армии быть геем «некомфортно, так как очень много гомофобов», сообщает «Страна».

«Именно из-за гомофобов, в частности, гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе», – пожаловался Пилипенко.

В воскресенье в Киеве прошел ЛГБТ-парад, в котором впервые приняли участие военные-геи.