В Петербурге стартовал фестиваль кукольных театров «КукART»

В Петербурге в час начала Великой Отечественной войны – в 4 утра – стартовал 25-й Международный фестиваль «КукART», сообщают организаторы.

Открытием «КукАRТ» стал спектакль о войне «Сонино сочинение» в Липецком театре кукол, передает ТАСС.

«Мы однозначно помним то, что принесло самое большое горе в нашу страну, и пытаемся передать эту память другому поколению. И наш первый спектакль в 4 утра на Малой Садовой – это наша дань памяти», – заявил арт-директор фестиваля Давид Бурман.

Фестиваль кукольных и синтетических театров будет проходить с 22 по 30 июня. В этом году мероприятие решили посвятить 100-летию Театра марионеток имени Евгения Деммени.

Этот театр в 1942 году выступал на передовой с антивоенным спектаклем «Юный Фриц». Кукольники погибли во время выступления, а уцелевшие куклы вернули обратно в театр.

Всего в программу вошли 60 спектаклей, вход на все спектакли для зрителей свободный. На самый крупный форум кукольников приедут театральные труппы из Швеции, Испании, Германии, Польши, Бельгии, Болгарии и других стран.

Афиша мероприятия включает основную клубную и специальную программы, а также научно-практическую конференцию «Кукла-марионетка – инновационная форма содействия мира между странами».

Кроме того, участником фестиваля станет народный артист России Владимир Машков.