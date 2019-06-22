«Волонтеры Победы» зажгли «свечи памяти» в России и за рубежом

«Волонтеры Победы» помогли в проведении Дня памяти и скорби по всей России и в ряде зарубежных государств.

В ночь на 22 июня тысячи человек почтили падших в Великой Отечественной войне и зажгли свечи в память о своих героях – о людях, которые ценою своей жизни спасли весь мир от фашистских захватчиков.

По традиции Всероссийская акция «Свеча памяти» стартовала на Дальнем Востоке. Чукотские и хабаровские активисты помогли провести мероприятия и лично отдали дань уважения падшим героям, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Благодаря акции «Свеча памяти», мы можем прикоснуться к истории, почтить наших дедов и прадедов. Эта ночь объединяет всех неравнодушных, тех, в чьих сердцах жива память о событиях и последствиях Великой Отечественной войны», – рассказала доброволец из Камчатского края Алиса Захарова.

Затем акция прошла в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и в Центральной России.

В поселке Железнодорожный Иркутской области добровольцы зажгли свечи не только у монументов, посвященных войне 1941-1945 годов, но и стали авторами и инициаторами акции «Свеча в окне».

В Саратовской области лампадками выложили монумент «Воин-освободитель», который находится в Берлине.

В Воронеже провели кинопоказ военных фильмов, приуроченный ко Дню памяти и скорби.

«Свеча памяти» прошла в 85 регионах России и иностранных государствах.

Ольга Амельченкова, руководитель ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ приняла участие в акции в городе Борисоглебске Воронежской области, откуда она родом.

«Это наша общая обязанность – чтить и передавать историю, не забывать ужасов той страшной войны. Каждый год Волонтеры Победы и другие неравнодушные люди и организации ставят Свечи памяти как символ уважения и благодарности Героям. За год до 75-летия Великой Победы в этой акции принимает участие около 15 тыс. добровольцев по всей России. Также к нам присоединились добровольцы из Панамы, Австралии, Маврикия, Туниса, Испании, Германии и других стран», – отметила Амельченкова.

Напомним, в субботу началась всероссийская акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби. У стен столичного Музея Победы зажглись 1 тыс. 418 свечей – столько дней продолжалась Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года.