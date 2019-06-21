Названы смертельные риски длинного рабочего дня

Ученые во Франции пришли к выводу, что рабочий день больше десяти часов повышает риск развития инсульта.

Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что у людей, работавших не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней, риск инсульта увеличился на 29% по сравнению с теми, кто не перерабатывал.

Среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался на 45%.

Отмечается, что переработки на работе особенно пагубно сказались на здоровье добровольцев, не достигших 50 лет.

«Это неожиданно. Необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления», – заявила автор исследования Алекси Деската.

В исследовании приняли участие 143 тыс. 592 человека в возрасте от 18 до 69 лет, за состоянием которых наблюдали около семи лет.

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