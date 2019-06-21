Глава чеченского «Мемориала» досрочно вышел на свободу

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, в пятницу вышел на свободу условно-досрочно.

У ворот колонии-поселения в Аргуне Титиева встретили родственники, коллеги и адвокаты, передает ТАСС.

10 июня Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует решение об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева.

Титиев был арестован в январе после обнаружения в его автомобиле пакета с наркотиками. Приговор главе чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву вынесли в марте 2019 года, он получил 4 года колонии-поселения.