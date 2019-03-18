Главу чеченского «Мемориала» приговорили к четырем годам колонии-поселения

В Чечне вынесли приговор главе чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву, арестованного по обвинению хранении наркотиков.

Титиев получил 4 года колонии-поселения, передает РИА «Новости».

Обвинители просили дать подсудимому четыре года колонии со штрафом в 100 тыс. рублей, сторона защиты требовала оправдать Титиева. Отмечается, что осужденный в своем последнем слове выразил уверенность, что приговор будет обвинительным. При этом он не признал себя виновным, заявив, что его дело сфальсифицировано. Суд оставил Титиева под арестом до момента в вступления приговора в законную силу.

Главу чеченского отделения «Мемориала» был арестован в январе. В его автомобиле был обнаружен пакет с наркотиками.

В Кремле посчитали, что арест Титиева не позволяет делать выводы о какой-либо кампании против правозащитников в Чечне.

В парламенте Германии задержание Титиева назвали неприемлемым.