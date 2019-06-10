Главу чеченского «Мемориала» досрочно выпустили из колонии

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осужден в марте 2019 года, сообщил адвокат Петр Заикин.

«Суд удовлетворил ходатайство», – передает его слова РИА «Новости».

Ходатайство рассматривалось в колонии-поселении в Аргуне.

31 мая суд отложил рассмотрение ходатайства, так как, по мнению прокурора, «не все характеризующие материалы были представлены».

Просить об УДО можно, если осужденный отбыл не менее трети назначенного ему срока. Титиев с учетом времени, проведенного в СИЗО, отбыл треть срока 9 мая 2019 года.

Приговор главе чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву вынесли в марте 2019 года, он получил 4 года колонии-поселения.

Титиев был арестован в январе после обнаружения в его автомобиле пакета с наркотиками.