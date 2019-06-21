В Литве назвали «Северный поток – 2» неуважением к ЕС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что строительство газопровода «Северный поток – 2» – это «пример неуважения» к политике Евросоюза.

По его мнению, «Северный поток – 2» можно считать тестом на согласованность политики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

«В Европейском Союзе мы договорились о единых энергетических принципах, о диверсификации источников энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника. Это достаточно простой принцип, который не чтят и не применяют. «Северный поток – 2» – это пример неуважения к основам нашей политики и единству», – сказал он.

Линкявичюс напомнил, что в свое время эти принципы привели к остановке строительства «Южного потока».

По словам главы МИД, прямой угрозы для Литвы со стороны России нет, поскольку она входит в НАТО и Евросоюз.

«Однако в регионе наблюдается нестабильность, а в политической речах применяются милитаристские высказывания. Это вызывает беспокойство, и нам необходимо понимать это как вызов и давать ответ», – заключил министр.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии.

Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают также Польша, Латвия, Литва, Украина.

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