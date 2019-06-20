Рубль продолжает дорожать

По данным Московской биржи, рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне нефти.

Общий рост спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках сохраняется после «мягких» решений и комментариев Федрезерва США, который сохранил базовую процентную ставку 2,25-2,5% годовых и дал сигнал о возможном ее понижении уже в июле. Доллар тестирует уровень поддержки в 63 рубля, евро – в 71 рубль, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 18.41 мск снижался на 83 копейки, до 62,96 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 71,01 рубля.

Кроме того, доллар уже опускался в четверг до минимума с августа 2018 года (62,93 рубля), евро – до минимума с апреля 2018 года (70,99 рубля).

Стоимость нефти обновляет максимумы июня, отмечается рост 3,9%, до 64,23 доллара за баррель по марке Brent.