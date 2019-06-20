Зеленский отменил указ о школьной форме

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Указ президента Украины от 12 июня 1996 № 417 «О школьной форме для учащихся средних учебных заведений»... признать утратившим силу», – говорится в документе.

Ранее украинские СМИ сообщили, что родители школьников выступают за отмену школьной формы. Родители школьников собирали подписи под петицией к президенту об отмене обязательности школьной формы в школах.

Указ, согласно которому в украинских школах была введена школьная форма, был подписан вторым президентом Украины Леонидом Кучмой 12 июня 1996 года.