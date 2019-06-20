Путин предостерег «Яндекс» от судьбы Huawei

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя «Яндекса», предостерег компанию от судьбы Huawei.

Гендиректор группы компаний «Яндекса» Елена Бунина спросила, можно ли в России создать прорывные режимы в технологических областях, чтобы быть на шаг впереди других стран.

«Надо понимать особенности нашей страны. Все должно быть хорошо подготовлено. Но темпы должны быть прорывными, с этим согласен», – заметил Путин.

Он отметил успехи «Яндекса», который, в частности, уже договаривается с коллегами из Южной Кореи по развитию беспилотных авто, которые будут тестировать там, а «мозги» будут от «Яндекса». По его словам, это уже повод для гордости.

«Относительно восхищения – надо с осторожностью к этому относиться. Huawei все восхищались, а их раз – и прихлопнули. В современном мире часто используются не рыночные методы борьбы», – предостерег в то же время Путин.

По его словам, в России открытый рынок, он не защищен, а «Яндекс» успешно конкурирует на рынке с такими гигантами, как Google.

«Это тоже не без поддержки государства», – заметил Путин.

Он также добавил, что власти должны обеспечить рынок для российских программистов в чувствительных отраслях для безопасности и суверенитета.

«Что особенно важно и на что я хотел бы обратить внимание, и здесь мы должны подумать вместе с коллегами из правительства, обязательно подумать - нужно обеспечить рынок для наших программистов, особенно в чувствительных сферах: в сферах государственного управления, в сфере чувствительных отраслей производства, скажем, в энергетике, в системе управления, в финансовой сфере, в крупных наших компаниях. Чтобы безусловно гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность», – сказал Путин.

Он указал, что это может быть не очень правильно с точки зрения рыночной экономики, но в этом сегменте совершенно точно «нужна прямая государственная поддержка по обеспечению рынка услуг подобного рода».

Ранее в четверг сообщалось, что «Яндекс» вывел на дороги Москвы первые пять беспилотных автомобилей, в эксперименте участвуют авто четвертого уровня автономности.