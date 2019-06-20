Порошенко объявил себя спецназовцем

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» политическим спецназом.

Порошенко заявил в Twitter, что «слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент» украинской государственности, но «политический спецназ» защитит Украину.

Кроме того, он сравнил свою партию с GPS-навигатором, который «верно покажет дорогу и не даст сбиться с правильного пути» евро- и евроатлантической интеграции.

Порошенко заявил, что в интеграции, как при езде на велосипеде, нельзя останавливаться, «потому что упадешь».

Напомним, теперь Порошенко хочет стать премьер-министром Украины.

Однако данные социологического опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что сейчас его партия пользуется поддержкой только 8,1% населения.

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