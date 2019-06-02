В самолетах Boeing 737 Max нашли дефектные детали

Компания Boeing выявила в самолетах моделей 737 NG и 737 MAX дефектные детали, сообщило Федеральное авиационное управление США.

Boeing сообщила регулятору, что «рельсы отклоняемых предкрылков могли быть произведены не должным образом», в результате чего могут «не соответствовать» требованиям «к прочности и сроку службы», передает ТАСС.

Указывается, что дефект может привести к тому, что детали раньше времени выйдут из строя или треснут. Это не должно привести к «потере самолета», но он может быть «поврежден» в полете.

Дефектными, как показала совместная с американским регулятором проверка, могут быть до 148 деталей, произведенных подрядчиком второго уровня.

Под угрозой оказались 133 самолета NG и 179 самолетов MAX (в США – 32 NG и 33 MAX). Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.

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