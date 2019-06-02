Помпео и Меркель обсудили «российскую агрессию»

Глава Госдепа Майкл Помпео и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине и отношения с Россией, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус.

Она сообщила в Twitter, что на встрече речь шла о «поддержке Украины и противодействии российской агрессии». Кроме того, стороны обсуждали «противодействие региональной агрессии» Ирана, который, по мнению Вашингтона, угрожает американским интересам, говорится в сообщении Ортагус.

Напомним, Помпео заявил, что НАТО является крайне важным инструментом для устрашения России.

По его словам, США рассчитывают на большую активность Германии в вопросе сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке.