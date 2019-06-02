Водитель из Узбекистана въехал в толпу в Петербурге

Опубликована видеозапись того, как водитель Renault в Петроградском районе Санкт-Петербурга въехал в толпу, сообщают СМИ.

Около 17.50 автомобиль проехал на желтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Пострадали двое взрослых и ребенок, саму машину придавило дорожным знаком.

Полиция спасла 22-летнего водителя от гнева прохожих, пишет «Фонтанка».

В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» заявили, что за рулем Renault находился гражданин Узбекистана. Указывается, что в машине был пассажир, но водитель отрицает, что зарабатывает извозом.