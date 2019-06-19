США расширили санкции против России

Соединенные Штаты внесли в санкционный список ООО «Русское финансовое общество», сообщил американский минфин.

Об этом сообщает ТАСС.

На сайте «Русского финансового общества» сообщается, что компания зарегистрирована на портале Налоговой службы США для исполнения требований закона США «О налогообложении иностранных счетов».

«Русское финансовое общество» называет себя «небанковской кредитной организацией». Является расчетным центром платежной системы Sеndy.