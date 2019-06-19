Сирия попросила у Китая военной помощи

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что на переговорах в Китае попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе.

«Мы сказали китайским друзьям: предоставьте нам инструменты для борьбы с «Исламской партией Туркестана», – передает слова Муаллема РИА «Новости».

Он пояснил, что запросил «военные, политические и культурные средства».

При этом Муаллем подчеркнул, что сам Китай в борьбе с террористами в Идлибе участвовать не будет.

Сейчас в этой провинции находятся около 30 тысяч боевиков различных группировок.

Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин активно участвует в восстановлении Сирии и намерен развивать экономическое сотрудничество с Дамаском.